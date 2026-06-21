Sette catanesi sono stati denunciati per maltrattamento di animali a Catania, dove la polizia ha avviato nei giorni scorsi l’operazione “Zoccolo duro” per reprimere le corse clandestine di cavalli e la loro destinazione alla macellazione. Cinquanta agenti hanno ispezionato 19 stalle abusive in vari quartieri della citta’, in particolare a Librino, San Cristoforo, San Giovanni Galermo e Picanello, in sinergia operativa con i veterinari dell’Asp, che ha impiegato ben 9 medici e tecnici della prevenzione. Sono stati trovati in condizioni di degrado, malnutriti e in spazi angusti, 13 cavalli, tra stalloni e pony, e identificate 57 persone, di cui oltre 30 pregiudicate per reati di diverso tipo, tra cui l’associazione per delinquere di stampo mafioso.

Dieci cavalli erano in buone condizioni di salute, ma tenuti anch’essi in spazi non adeguati. Molte delle stalle erano gia’ state controllate negli ultimi mesi dalla polizia e, nonostante fosse stato intimato ai proprietari di trasferire i cavalli in luoghi idonei e presso aziende autorizzate, nessuno di loro aveva ottemperato. In alcuni casi i poliziotti sono dovuti intervenire per scardinare le porte in ferro di box fatiscenti abusivi, al cui interno si trovavano i cavalli. In tre stalle i proprietari non si sono presentati e, quindi, gli animali sono stati sequestrati a carico di ignoti, mentre in altri due casi i proprietari non erano presenti perche’ detenuti in carcere e, quindi, si e’ provveduto a identificare i familiari incaricati di prendersi cura dei cavalli. Le stalle sono state controllate anche dalle unita’ cinofile per verificare se vi fossero armi e droga, come talvolta accaduto in passato. Sono state contestate sanzioni per oltre 50.000 euro. I cavalli saranno affidati all’associazione “Save a Horse”, che si e’ offerta di prendersi cura degli equidi a titolo gratuito. I poliziotti hanno sequestrato farmaci dopanti e hanno denunciato una donna per furto di energia elettrica in quanto l’Enel ha constatato un allaccio abusivo. Altri 7 utenti erano allacciati abusivamente e dovranno rispondere del reato di furto di energia elettrica.