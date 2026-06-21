La Segreteria Comunale UDC di Palermo chiede alla Giunta Comunale, in particolare al Sindaco Lagalla, di convertire le licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale in un’autorizzazione comunale specifica per il trasporto turistico con veicoli elettrici, come gli ape calessino.

Non è più accettabile assistere alla sofferenza di questi poveri cavalli costretti a trainare carrozze cariche di persone sotto temperature altissime per le vie della città. Questa pratica, oltre a essere crudele e anacronistica, è ormai superata in molte città italiane che hanno scelto di abolire il servizio pubblico a trazione animale. Tra queste, la città di Roma ha recentemente compiuto i primi importanti passi verso l’eliminazione di questa forma di sfruttamento. Palermo non può e non deve rimanere indietro.

È urgente un cambio di rotta che tuteli il benessere degli animali e promuova forme di trasporto turistico più sostenibili e rispettose. La proposta dell’UDC è chiara: convertire le licenze esistenti in autorizzazioni per veicoli elettrici, come gli ape calessino, che garantiscano un’esperienza turistica moderna, sicura e cruelty-free. Parallelamente, è fondamentale adottare misure concrete per il destino dei cavalli attualmente impiegati in questo servizio. L’UDC sollecita l’affidamento di questi animali a associazioni specializzate che possano garantirne il benessere e una vita dignitosa, evitando che finiscano in macelli o in condizioni di abbandono.

Questo impegno rappresenta non solo un atto di civiltà, ma anche un segnale forte di rispetto verso la città e i suoi cittadini. Palermo ha l’opportunità di diventare un esempio virtuoso di tutela animale e innovazione nel settore turistico. La Segreteria Comunale UDC invita quindi la Giunta e il Sindaco Lagalla a prendere in seria considerazione questa proposta, per costruire insieme una città più moderna, etica e sostenibile.