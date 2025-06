Incidente stradale mortale lungo la strada provinciale 134 a Motta Sant’Anastasia, nel Catanese. La vittima è una bimba di appena 15 mesi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto guidata dalla mamma, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il muro perimetrale di un’abitazione.

Per la piccola, immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi dei medici di strapparla alla morte. Nel violento impatto è rimasta ferita anche la madre. La donna non sarebbe in gravi condizioni.

“Sono profondamente addolorato per quello che è successo oggi nel mio Comune, a Motta Sant’Anastasia. Una famiglia perbene, lavoratrice e stimata dalla comunità, colpita da una tragedia enorme. Mi stringo a loro in questo momento di grande dolore. Un pensiero affettuoso alla piccola di 15 mesi che ha perso la vita e un abbraccio alla mamma”. Così il deputato siciliano della Lega e vicesindaco del Comune di Sant’Anastasia (Catania), Anastasio Carrà, dopo l’incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 134 e costato la vita alla piccola.