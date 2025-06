Per fuggire dopo un furto ha dato una testata al vigilante che lo ha bloccato dopo averlo scoperto. Un giovane palermitano è ricercato dopo quanto successo ieri in un supermercato Lidl di viale Regione Siciliana tra via Altofonte e via Palmerino.

Un giovane si era impossessato di merce che stava tentando di portare via. Una volta individuato dall’agente della sicurezza ha prima cercato di fuggire, una volta bloccato ha colpito lo ha colpito al volto riuscendo a scappare a bordo di uno scooter.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al giovane indagato per rapina e lesioni.