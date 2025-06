Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 115, nei pressi del distributore di benzina Lukoil di Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un’auto.

Ad avere la peggio è stata una donna che viaggiava in sella al mezzo a due ruote. L’impatto è stato violento ma per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto è poi arrivata un’ambulanza del 118 che ha soccorso la donna. Traffico rallentato.