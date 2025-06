Notte di fuoco a Palma di Montechiaro. Un incendio è divampato all’interno di un magazzino in via Salaparuta. Le fiamme, in breve tempo, hanno divorato due automobili e un forno a legno presente all’interno del box. Momenti di panico, inoltre, poiché il rogo ha minacciato diverse abitazioni del centro cittadino.

Paura per i residenti della zona che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Licata mentre dal comando provinciale di Agrigento è giunto un mezzo con una botte utilizzata per spegnere l’incendio. I pompieri hanno lavorato fino alle prime ore del mattino. Una volta domato il rogo bisognerà capire quale sia stata la causa ma, da una prima ricostruzione, la natura non sembra essere dolosa.