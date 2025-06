Un ragazzino è precipitato alle prime luci dell’alba dall’ex Jolly Hotel, struttura alberghiera in disuso ormai da diverso tempo, nel quartiere di Villaggio Mosè. La vicenda, delicatissima, è ancora tutta da mettere a fuoco e le indagini sono in corso. L’adolescente, sembrerebbe un 14enne, è precipitato da un’altezza importante, forse addirittura dall’ultimo piano.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o se c’è dell’altro. Il fatto è avvenuto intorno alle cinque del mattino. Il ragazzino non aveva documenti con sé. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, i Vigili del fuoco ed il personale medico. L’adolescente è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio dove attualmente si trova in condizioni gravissime.