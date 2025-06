Anche quest’estate torna l’appuntamento più atteso dai bambini e ragazzi di Campobello di Licata

“Giuseppe, Sogna, spera e ama” è lo slogan prescelto

Un’estate all’insegna del divertimento, della condivisione e dei grandi sogni! Il Grest dal 14 al 25 luglio 2025

Età minima: 5 anni (nati entro il 2020)

Presso l’Oratorio San Giovanni Paolo II – Via Marconi

Iscrizioni a numero chiuso

Dal 30/06 all’11/07 (lunedì-venerdì, 18:30–20:30)

Tra i giochi: gonfiabili, giochi, laboratori, amicizia e tanto altro vi aspettano!

Per info: Michela: 3275692099; Giuseppe: 3389186689; Sara: 3384214515

Non perdere l’occasione di vivere un’estate indimenticabile!

Giovanni Blanda