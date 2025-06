…e sono 103! Sono tanti gli anni compiuti dalla nonnina

Carmela Middioni, di Campobello di Licata. 103 primavere di sacrifici, gioie , speranze e dolori. L’ultra centenaria è stata festeggiata dalla sua famiglia, in particolare dal figlio, noto arciere, con la sua dolce metà, da parenti e amici. Il sindaco Vito Terrana è stato partecipe alla festa insieme al suo vice Lillo Russo e all’assessore Salvatore Siracusa, I quali hanno omaggiato la nonnina Carmela di delicati fiori e di una pergamena per onorare la sua vita. Il Sindaco: “” Tantissimi auguri alla splendida Signora Carmela Middioni per il traguardo dei suoi 103 anni!””. Ha fatto da scenario ai festeggiamenti in onore della nonna più longeva di Campobello di Licata, la locale Casa di riposo “” Istas””, che l’ ha abbracciata affettuosamente in nome della comunità.

Ancora il Sindaco: “”Un sentito ringraziamento ai suoi familiari e al personale della struttura, che ogni giorno le donano attenzione, cura e amore, e che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa giornata di festa. Ancora auguri di cuore, cara nonna Carmela!””

Giovanni Blanda