Avrebbe approfittato della semilibertà, che gli era stata concessa per scontare una precedente condanna, recandosi dalla moglie per picchiarla. Poi aveva fatto perdere le tracce non facendo rientro in carcere dove, nelle ore serali, avrebbe dovuto stare.

I carabinieri di Agrigento – a margine di un’attività di ricerca – hanno scovato e arrestato l’uomo. Si tratta di un 41enne agrigentino. L’indagato è stato individuato in un’abitazione nei pressi di via Esseneto. Il magistrato di Sorveglianza ha sospeso il beneficio della semilibertà disponendo la custodia cautelare in carcere.