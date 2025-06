Un giovane studente dell’Istituto Comprensivo “S. Gangitano” di Canicattì ha chiuso il suo percorso di scuola secondaria di primo grado lasciando un segno profondo, non solo tra i banchi ma anche nei cuori di chi lo ha ascoltato. Gabriele Taglialegami, questo il suo nome, ha dedicato la sua tesina d’esame all’Arma dei Carabinieri, dimostrando fin da ora una chiara visione del futuro e un sincero amore per lo Stato.

Il lavoro, dal titolo “Arma dei Carabinieri Reali”, è stato molto più di una semplice esposizione scolastica: attraverso collegamenti articolati tra le diverse discipline, Gabriele ha saputo raccontare l’evoluzione storica e il ruolo istituzionale dei Carabinieri, mettendo in luce valori come legalità, rispetto, giustizia e coraggio. Un’elaborazione curata, frutto di studio, riflessione e passione autentica.

La sua esposizione ha ricevuto i complimenti della commissione d’esame e l’orgoglio incondizionato della sua famiglia, che lo ha accompagnato in questo percorso con sostegno e amore. A emozionare particolarmente, le parole della madre, che ha voluto condividere pubblicamente un messaggio denso di affetto e fierezza:

“Oggi è stato un grande giorno per te, per chi ti ama e ti stima. Hai concluso con impegno e dedizione l’esame di terza media. Hai scelto di presentare l’Arma dei Carabinieri con collegamenti difficili e impegnativi. Sei stato la rappresentazione di un alunno modello, pieno di sogni e voglia di realizzarti. Sei stato brillante! Ti auguro di andare sempre avanti e non fermarti mai. Che Dio ti protegga sempre. Tantissimi auguri, Capitano.”

La giornata di oggi ha aggiunto un tassello indimenticabile a questo percorso: Gabriele ha infatti avuto l’opportunità di visitare la Tenenza dei Carabinieri di Canicattì, dove è stato accolto con grande disponibilità dal Capitano Davide Di Campli, che ha ascoltato con interesse il giovane studente e il suo progetto. Un incontro carico di emozione e significato, che ha rafforzato ancora di più la sua determinazione a seguire questa vocazione.

Il suo sogno non si ferma qui: a settembre inizierà il primo anno del Liceo Classico e, al termine del secondo anno, Gabriele proverà a partecipare al concorso per accedere alla Scuola Militare, con l’obiettivo di costruire passo dopo passo il suo futuro nell’Arma.

Un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per aver accolto Gabriele con calore e disponibilità, contribuendo a rendere ancora più vivo il suo sogno.

Gabriele, con la sua maturità e determinazione, rappresenta oggi un esempio per i suoi coetanei. Un giovane che guarda alla divisa non solo come simbolo di disciplina, ma come vocazione, speranza e dedizione. Un piccolo “capitano” con grandi ideali.