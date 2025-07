I consiglieri comunali del gruppo “Uniti per Naro” manifestano vicinanza e solidarietà a Giuseppe Passarello, presidente del consiglio comunale di Naro e responsabile della sede di Naro del Consorzio di Bonifica Ag-3.

Inoltre, condannano fermamente l’atto di vigliaccheria e di intimidazione nei suoi confronti ad opera di ignoti che hanno imbrattato con scritte ingiuriose e minacciose -nei confronti del responsabile Giuseppe Passarello- la sede narese del Consorzio di bonifica Ag-3.

I consiglieri Roberto Barberi, Gera Destro, Angelo Gallo e Lillo Valvo auspicano che gli organo di polizia possano far luce sull’episodio e risalire a gli autori del vile gesto anonimo che ha pesantemente turbato la comunità locale che riconosce in Giuseppe Passarello una persona equilibrata, corretta, giusta, seria e di sani principi etici.

I consiglieri comunali del gruppo “Uniti per Naro”