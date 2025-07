Il fatto non sussiste. I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno assolto un trentasettenne di Realmonte dalle accuse di maltrattamenti in famiglia e minacce. L’imputato, difeso dagli avvocati Antonino e Vincenza Gaziano, era finito a processo in seguito alle denunce della moglie con la quale era in corso una causa di separazione. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’agrigentino a quattro anni e sei mesi di reclusione.

L’uomo, in particolare, era accusato di aver maltrattato la coniuge per almeno sei anni -periodo nel quale – secondo l’impianto accusatorio che però non ha trovato riscontro – avrebbe umiliato e insultato ripetutamente la moglie, impedendole di uscire da casa e costringendola a condizioni di vita mortificanti. L’imputato era accusato anche di aver minacciato di morte non soltanto l’ex moglie ma anche i genitori di quest’ultima. L’uomo è stato assolto anche da questa ipotesi di reato. Le motivazioni della sentenza si conosceranno entro novanta giorni. La donna e i genitori si erano costituiti parte civile tramite l’avvocato Rosa Salvago.