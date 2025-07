Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, non si schioda dall’ultimo posto in classifica. Cosi come anche lo scorso anno il primo cittadino di Palermo è il sindaco meno gradito d’Italia secondo la classifica Governance Poll del Sole 24 ore, redatta in base ad un sondaggio di Noto.

Il consenso di Roberto Lagalla a metà mandato è del 39% con una perdita dell’ 8,6%. Una classifica impietosa che fa il paio con i dati della qualità della vita (non resi noti oggi) che ogni anno relegano il capoluogo siciliano sempre negli ultimi posti.

A tenergli buona compagnia dalla penultima posizione è un altro sindaco siciliano, quello di Trapani, Giacomo Tranchida con un consenso del 40% in calo del 2,5%.

Non sta bene sul fronte del consenso neanche il sindaco di Siracusa Francesco Italia che si classifica 94esimo, di fatto quart’ultimo con un consenso dei 45% e una perdita , in termini percentuali, del 10,4.

Gli ultimi due posti della classifica di quest’anno, infatti, sono le postazioni 97 e 96 perché 10 sindaci non sono classificati perché appena eletti oppure perché dimissionari.

Gli altri sindaci siciliani, primo Cassì, secondo Miccichè

Gli altri sette sindaci siciliani di capoluoghi di provincia stanno tutti nella seconda parte della classifica ad eccezione di due sindaci che mostra performance non paragonabili alle altre. Si tratta di Beppe Cassì, sindaco di Ragusa che conquista la posizione numero 25 con il 56% di consensi e del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè che si piazza al numero 35 e mostra la migliore performance fra i siciliani con un consenso del 55% ma comunque in calo del 5,4%.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, conquista il centro quasi esatto della classifica. Si trova al posto numero 55 con il 54% dei consensi, quindi la maggioranza ma sempre in flessione (-12,1%).

A seguire il sindaco di Messina Federico Basile al posto numero 73; quello di Enna Maurizio Di Pietro che comunque ottiene il 50% del consenso ma in calo dell’8,3%; al posto numero 77, quello di Caltanissetta, Walter Tesauro al posto numero 80