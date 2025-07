Canicattì, i controlli sul corretto conferimento del secco residuo. Diminuisce in poche settimane di oltre 100 tonnellate l’indifferenziato da conferire in discarica. Aumenta al 70% la raccolta differenziata.

Canicattì Iniziano a dare importanti risultati i controlli che il comune di Canicattì effettua il giovedì per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco residuo). Infatti, da quando sono partiti i servizi di verifica che vedono impegnati agenti della polizia municipale e operatori ecologici un primo risultato raggiunto è quello del minore conferimento in discarica dell’indifferenziato sceso a meno di 300 tonnellate rispetto ai circa 450 di poche settimane addietro. Contestualmente sono aumentate le percentuali di plastica, carta e cartone, vetro ed organico che hanno fatto attestare la raccolta differenziata a circa il 70 % nel periodo che va dalla metà di giugno ad oggi. Anche giovedì scorso giorno della raccolta del secco residuo squadre composte da vigili urbani e netturbini hanno effettuato dei controlli nei sacchi lasciati dai condomini davanti ai loro palazzi. Dopo poche settimane non è più come prima. In tanti adesso effettuano un corretto conferimento ma c’è ancora molto da lavorare. Ed anche giovedì scorso sono state parecchie le multe elevate dalla polizia municipale soprattutto nei confronti di coloro che si sbarazzavano della spazzatura abbandonandola nei pressi del Foro Boario senza differenziarla. La scorsa settimana erano state una sessantina le persone multate beccate in questo caso dalle telecamere nascoste in via Nazionale nei pressi del cimitero. Per loro sanzioni amministrative elevate e segnalazione alla Procura di Agrigento per inquinamento ambientale.