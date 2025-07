Alberto Tosto, attualmente in Lombardia per ragioni professionali, ha ricevuto un importante incarico politico. È stato infatti nominato Responsabile dell’organizzazione di Forza Italia Giovani per la provincia di Milano da Luca Vassallo, coordinatore provinciale del movimento giovanile.

Luca Vassallo ha espresso piena fiducia in Tosto, dichiarando di essere certo che svolgerà l’incarico “con impegno e passione”. L’obiettivo è dare “nuovo slancio alle attività del movimento giovanile, con iniziative e progetti che coinvolgano tanti giovani militanti ed eletti, per rafforzare Forza Italia con rinnovata energia ed entusiasmo”.

Un legame con Naro e l’impegno nel sociale

Alberto Tosto è figlio della geriatra Gera Destro, figura molto conosciuta a Naro. La dottoressa Destro è apprezzata non solo per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno nel sociale e per la sua significativa carriera politica. Negli anni Ottanta, è stata la prima donna a ricoprire le cariche di consigliere e assessore comunale a Naro, città dove l’anno scorso è tornata a rivestire il ruolo di consigliere comunale.