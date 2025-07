Atti sessuali su una minorenne, la minaccia di sfregiarle il viso con l’acido e vasti incendi alle porte di Palermo. Con queste accuse un 17enne e’ stato arrestato dagli agenti della Digos che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della procura per i Minorenni. Le indagini, sviluppate anche sul web con tecnologie per il contrasto del cybercrime, hanno permesso di contestare, nel dettaglio, i reati di atti sessuali con minorenni, detenzione e porto di armi in concorso, Incendio boschivo, minacce e produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ emerso che il minore residente nella provincia di Palermo, avrebbe compiuto atti sessuali con una ragazza infra quattordicenne, nei confronti della quale ha mostrato successivamente un forte risentimento a causa della sua frequentazione con un altro ragazzo. Per questo motivo ha pianificato un’aggressione con acido con il fine dichiarato di sfregiarle il volto in modo permanente. A nulla e’ valsa neppure una telefonata della madre della ragazza che ha tentato di convincerlo a interrompere la frequentazione con la figlia. E’ stata accertata anche la responsabilita’ del minore quale autore dei vasti incendi che hanno colpito ampie aree boschive alle porte di Palermo nel luglio del 2023 e nel settembre dell’anno scorso, quando le fiamme giunsero alle porte della citta’, danneggiando abitazioni e aziende proprio nel territorio di residenza dell’arrestato.

Nella circostanza furono evacuate oltre mille persone e perse la vita un operaio addetto al servizio antincendio del Corpo Forestale regionale. Le indagini hanno fatto emergere peraltro la volonta’ del giovane di appiccare altri roghi durante l’attuale periodo estivo. Nel corso delle perquisizioni, sono stati trovati due carabine, alcuni pugnali, un machete, cartucce per armi di grosso calibro, alcune pistole soft air repliche di quelle originali, diverse bottiglie di liquido infiammabile, un barattolo di vetro contenete un composto di benzina e polistirolo utilizzato come accelerante incendiario e diverse piante di cannabis indica.