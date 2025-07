Non è del tutto chiaro il motivo alla base della sfuriata di un pensionato di 85 anni che, durante una lite con alcuni condomini del palazzo, si è armato di alcuni utensili minacciandoli. È successo a Sciacca dove è l’anziano è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica. Sono dovuti intervenire i poliziotti del locale commissariato per riportare la calma e tranquillizzare l’ottantacinquenne. Poi è scattata la denuncia.