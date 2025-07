La centrale operativa 118 di Agrigento, Caltanissetta ed Enna si aggiudica il premio internazionale “Status Gold” per l’eccellenza nell’assistenza pre-ospedaliera nei casi di ictus. A conferire al Sues 118 il prestigioso riconoscimento, per i risultati raggiunti nel primo trimestre 2025, sono Angels ed Eusem (European Society for Emergency Medicine) che premiano i team pre-ospedalieri per le loro performance secondo tre livelli: Gold, Platinum e Diamond.

“Questo premio ci onora e motiva – commenta Giuseppe Misuraca, direttore della centrale operativa Sues 118 Agrigento, Caltanissetta ed Enna – È il frutto di un lavoro di squadra, di aggiornamento continuo e di attenzione costante alla vita dei pazienti. Siamo fieri di contribuire a migliorare l’assistenza ictus nella nostra comunità, anche in un contesto operativo complesso come il nostro”.

I rigorosi criteri per l’assegnazione dell’ambito riconoscimento, si basano su linee guida internazionali e sull’esperienza dello Steering Commitee Internazionale di Angels dedicato, appunto, ai servizi di emergenza. La centrale operativa Sues 118 di Agrigento, Caltanissetta ed Enna ha soddisfatto i cinque criteri richiesti dall’organizzazione: tempo mediano sulla scena; pre-notifica all’ospedale; pazienti trasportati agli ospedali attrezzati per l’assistenza in caso di ictus; pazienti per i quali è riportata l’ultima volta in cui sono stati visti in condizioni normali.

“Quando una persona ha un ictus – spiega l’organizzazione del Premio – ogni minuto conta. Il cervello dipende dal tempo e più tempo impiega un paziente con l’ictus per accedere al trattamento, più le conseguenze sono devastanti. … Ogni 30 minuti un paziente con ictus che avrebbe potuto essere salvato, muore o rimane invalido per sempre perché è stato trattato nell’ospedale sbagliato. L’iniziativa Angels lavora con ospedali e servizi di emergenza per garantire che più pazienti raggiungano il miglior trattamento più velocemente. … Uno degli obiettivi dei Premi Ems Angels è riconoscere e premiare i migliori servizi di emergenza pre-ospedaliera per l’ictus. … La missione di Angels è aumentare il numero di pazienti trattati e ottimizzare la qualità delle cure nei centri ictus e l’assistenza in fase pre-ospedaliera”.