Ammontano a oltre un milione di euro gli omessi versamenti IVA scoperti dalla Guardia di Finanza di Siracusa, che ha sequestrato conti correnti, immobili e autovetture nei confronti di un imprenditore di Carlentini, sulla scorta di specifico decreto emesso dal locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica aretusea.

Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Augusta, hanno consentito di accertare che la ditta individuale destinataria del provvedimento cautelare, operante nel settore della vigilanza privata, non ha versato l’imposta sul valore aggiunto relativa agli anni dal 2017 al 2023, secondo quanto previsto dalle dichiarazioni fiscali presentate.

Per tre di queste annualità, è stata superata la soglia di rilevanza penale pari a 250.000 euro, che ha fatto scattare la denuncia del titolare della ditta all’Autorità Giudiziaria per il reato di omesso versamento di IVA, in violazione dell’art. 10-ter del D.lgs. 74/2000, e il sequestro dei beni a tutela del credito