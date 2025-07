Segnali di vita del Parco ‘’Divina Commedia’’, dopo tanto tempo di silenzio tombale, di profondo oblio. Per iniziativa della Pubblica amministrazione, si celebra, infatti, stasera (martedì 22 luglio), alle 19,30, al Parco, a Campobello di Licata, la memoria dello scrittore Andrea Camilleri.

Celebrare il centenario della nascita dello scrittore significa rendere omaggio a una delle voci più autorevoli, originali e amate della letteratura italiana contemporanea.

Camilleri è stato molto più di un romanziere: regista teatrale, sceneggiatore, intellettuale impegnato, ha saputo raccontare l’anima profonda della sua terra con ironia, intelligenza e uno stile unico.

Il Sindaco Vito Terrana: “”Celebrarlo significa anche riconoscere la straordinaria eredità culturale che ci ha lasciato, fatta di oltre cento opere tra romanzi, saggi e racconti, ma soprattutto del personaggio iconico del commissario Montalbano, che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. Con la sua lingua ibrida, tra italiano e dialetto siciliano, Camilleri ha dato dignità letteraria a una parlata popolare, avvicinando il grande pubblico alla narrativa d’autore. L’iniziativa significa anche “”celebrare un modo di vedere il mondo lucido e critico, sempre attento alla giustizia sociale, alla memoria storica, alla dignità umana. Camilleri è stato un narratore del presente e del passato, capace di intrecciare realtà e finzione con profondità e leggerezza. Commemorare i cento anni dalla sua nascita è un’occasione per rileggere le sue opere, per riflettere sul potere della narrazione, e per ricordare che, come lui stesso ha detto, “scrivere è come respirare.

Giovanni Blanda