Nuovo Solarium Inaugurato a Piazzale Giglia: Un Luogo di Bellezza e Memoria

Agrigento celebra un significativo passo avanti nella riqualificazione del suo litorale con l’inaugurazione del nuovo solarium di Piazzale Giglia. L’evento, tenutosi nel tardo pomeriggio di ieri, ha visto la partecipazione del sindaco Franco Miccichè, del prefetto Salvatore Caccamo, delle autorità militari e civili, e di numerosi cittadini, testimoniando l’importanza di quest’opera per la comunità.

Il solarium, risultato di un progetto di riqualificazione attento, presenta una nuova pavimentazione e sedute in legno che si integrano perfettamente con l’estetica e le esigenze funzionali di una località balneare votata a migliorare la propria offerta turistica. Questo spazio non è solo un nuovo punto di aggregazione, ma anche un luogo di ricordo e riflessione. Il Comune di Agrigento ha infatti scelto di dedicare l’opera a Patrizia Russo e a tutte le donne vittime di femminicidio, trasformando il solarium in un simbolo tangibile della lotta contro la violenza di genere e della necessità di non dimenticare.

Il sindaco Franco Miccichè ha espresso il suo entusiasmo per la realizzazione, definendo il solarium “un angolo di paradiso”. Ha sottolineato come l’intervento abbia bonificato un’area comunale per restituirla alla città, immaginando i cittadini godere della bellezza del mare anche durante i mesi invernali. “Abbiamo voluto che questo spazio diventasse un luogo vivo, aperto a tutti, dove la bellezza del nostro mare potesse unirsi a un messaggio forte contro la violenza sulle donne. Patrizia Russo non è solo una vittima: è il simbolo di una battaglia che riguarda ognuno di noi”, ha affermato il sindaco, visibilmente commosso, a margine della cerimonia che ha visto la commossa presenza del fratello di Patrizia Russo.

I lavori, avviati il 28 aprile 2025, sono stati eseguiti dall’impresa Edil Young S.r.l. per un importo di 41.748,08 euro. La targa in ceramica commemorativa è stata realizzata da Lisa Lombardo, mentre la struttura in ferro è stata generosamente donata da Vincenzo Pisciotto, che da anni si prende cura di quel tratto di lungomare. L’inaugurazione del solarium di Piazzale Giglia rappresenta quindi non solo un miglioramento estetico e funzionale del litorale agrigentino, ma anche un potente messaggio sociale e un tributo alla memoria, unendo bellezza paesaggistica e impegno civile.