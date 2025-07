I vigili del fuoco del comando di Canicattì sono intervenuti nei pressi della villa comunale per spegnere un’auto in fiamme. Il veicolo, una Fiat Panda, di proprietà di un 24enne del luogo, si trovava posteggiata quando per cause in fase di accertamento ha preso fuoco.

Sul luogo oltre ai vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, i Carabinieri della sezione Radiomobile che hanno avviato le indagini per capire la natura dell’incendio; oltre ad essere sentito il proprietario dell’auto, i militari hanno passato a setaccio le telecamere della zona.