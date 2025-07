È stato presentato a Palazzo dei Normanni il progetto MIR – Musei in Rete, un’iniziativa innovativa finanziata con fondi del PNRR e promossa dall’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con ANCI Sicilia e l’Università degli Studi di Palermo. Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete dei musei civici siciliani, valorizzando il patrimonio culturale locale attraverso strumenti digitali, formazione e sinergie territoriali. MIR è stato selezionato nell’ambito delle iniziative strategiche del PNRR per la digitalizzazione e l’accessibilità del patrimonio culturale.

Tra i sei comuni pilota per un modello replicabile, c’è anche Caltabellotta con il suo Museo Civico di Palazzo della Signora. Gli altri spazi espositivi coinvolti sono Muserbarch di Geraci Siculo, il Museo dell’Immaginario verghiano di Vizzini, il Museo del Costume e della Moda siciliana di Mirto, il Museo della Ceramica di Santo Stefano di Camastra e il MACA di Alcamo. Nei sei comuni siciliani individuati come realtà pilota, saranno avviati Percorsi culturali integrati tra musei, territori e comunità; Scansioni 3D delle collezioni museali, per la conservazione e la fruizione digitale; Programmi di formazione per il personale museale, orientati all’innovazione e alla gestione partecipata.

“Con MIR – commenta il vice sindaco Vito Marsala che ha partecipato alla presentazione del progetto – vogliamo costruire una rete solida e sostenibile tra i musei civici siciliani, favorendo l’accesso alla cultura, la digitalizzazione e la valorizzazione delle identità locali. Il progetto rappresenta un modello replicabile su scala nazionale, capace di coniugare innovazione tecnologica, partecipazione istituzionale e valorizzazione del territorio, elementi fondanti anche del nostro progetto politico amministrativo”.