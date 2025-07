Occorre fare chiarezza su come l’assessorato agricoltura eroga i contributi per le manifestazioni destinate a promuovere le eccellenze agricole del territorio, in particolare dopo quanto è avvenuto per la promozione del pistacchio di Bronte. A denunciarlo è il deputato di Forza Italia Salvo Tomarchio che ha presentato oggi un’interrogazione urgente al Presidente della Regione e all’Assessore all’Agricoltura sui finanziamenti erogati a favore del Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP.

La questione riguarda due manifestazioni distinte programmate entrambe dal 3 al 5 ottobre 2025. Da una parte la Sagra del Pistacchio, giunta alla sua 34ª edizione e organizzata storicamente dal Comune di Bronte, dall’altra la manifestazione “Bronte e il suo Pistacchio DOP” organizzata dal Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP.

Mentre il Consorzio di Tutela ha ottenuto un contributo di 50.000 euro dalla Regione per il suo evento, il Comune di Bronte che per trent’anni ha organizzato la Sagra ricevendo mediamente 40-50mila euro di contributi annui, quest’anno non ha ancora ricevuto alcun finanziamento. Il parlamentare azzurro denuncia come negli ultimi anni l’Assessorato abbia ridotto drasticamente il sostegno alla Sagra del Pistacchio, passando da una media di 40-50mila euro l’anno a soli 5mila euro nel 2024, e zero nel 2025.

L’interrogazione di Tomarchio solleva preoccupazioni concrete sui possibili problemi derivanti dalla contemporaneità dei due eventi: difficoltà organizzative, questioni di ordine pubblico e sicurezza, oltre al rischio di confondere il pubblico e gli operatori del settore.

“È paradossale dal punto di vista politico e amministrativo la situazione che stiamo vivendo – dichiara Tomarchio – con continui attacchi probabilmente anche strumentali al ruolo del Parlamento e dei deputati nel rappresentare il territorio e le sue ricchezze ed eccellenze, mentre all’interno degli uffici degli assessorati si distribuiscono contributi in maniera del tutto discrezionale e priva di qualunque elemento di chiarezza e trasparenza“.

Il deputato azzurro sottolinea come la Sagra del Pistacchio abbia contribuito in tre decenni a creare quella che definisce “identificazione territoriale”: oggi “Bronte significa Pistacchio e Pistacchio significa Bronte“, un brand alimentare di successo che ha generato economia e occupazione sul territorio.

Tomarchio evidenzia infine la necessità di “un coordinamento non solo all’interno degli stessi assessorati ma fra assessorati diversi quando questi hanno un ruolo nella erogazione di contributi per manifestazioni utili a promuovere il territorio, per fare in modo che non vi siano duplicazioni di fondi in alcuni casi e assenza di fondi per attività meritevoli in altri casi.“