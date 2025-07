Nel corso delle ultime settimane, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha accolto un Sottotenente e otto Marescialli tirocinanti, assegnati per lo svolgimento di periodi formativi sul campo presso vari Reparti del territorio provinciale. Dal 14 al 26 luglio 2025, ha prestato servizio presso il Comando Provinciale il Sottotenente spe RN Antonio Petronico, ufficiale frequentatore del 1° anno del 7° Corso Applicativo Biennale – Ruolo Normale, assegnato ad Agrigento per lo svolgimento dell’Esperimento pratico nell’ambito del proprio percorso formativo accademico.

Parallelamente, tra il 30 giugno e il 10 agosto 2025, presso le Stazioni Carabinieri di Porto Empedocle, Realmonte, Cattolica Eraclea, Licata, Palma di Montechiaro, Menfi, Sciacca e presso la Tenenza di Ribera, gli Allievi Marescialli sono impegnati nello svolgimento del Tirocinio pratico applicativo, previsto per i frequentatori del II anno del 13° Corso Triennale Allievi Marescialli, secondo le disposizioni della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, in ossequio a quanto stabilito dal Comando Generale dell’Arma. Sebbene con finalità primariamente formative, la presenza di questi giovani militari ha rappresentato – e rappresenta tuttora, nel caso dei Marescialli – un concreto contributo all’attività operativa quotidiana dei Reparti territoriali, in un periodo dell’anno caratterizzato da un significativo incremento dell’impegno istituzionale, legato sia all’afflusso turistico sia alla necessità di garantire un presidio attento e costante del territorio.

I tirocinanti hanno così l’opportunità di confrontarsi con le dinamiche operative reali, affiancando i militari già in servizio presso le Stazioni dell’Arma, fulcro del dispositivo territoriale e punto di riferimento essenziale per le comunità locali. Presso la sede del Comando Provinciale, il Colonnello Nicola De Tullio ha accolto personalmente i tirocinanti, rivolgendosi loro con parole di benvenuto e formulando l’augurio di un proficuo percorso di crescita professionale. Nell’occasione, ha sottolineato l’importanza di un approccio fondato sull’ascolto, sull’umanità e sulla vicinanza ai cittadini, valori imprescindibili nella missione quotidiana dell’Arma dei Carabinieri.