Nuova raccolta ordinaria di sangue, a Campobello di Licata, in calendario domenica 3 agosto. Iniziativa solidale promossa dall’Avis – Associazione volontari italiani del sangue. Nella precedente giornata della donazione del sangue erano state raccolte 10 sacche di sangue e d eseguito 1 controllo sanitario

Le donazioni si terranno nella sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, a ridosso della Chiesa di San Giuseppe.

Giovanni Blanda