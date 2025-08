Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un cinquantunenne di Ribera incensurato – dall’accusa di aver danneggiato un’ambulanza del 118. La vicenda risale al 2021. L’uomo era finito a processo per aver colpito con un pugno il vetro dell’ambulanza durante il trasporto della madre in ospedale per effettuare un tampone anticovid.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Luca Trizzino, ha sempre sostenuto l’accidentalità del fatto poiché l’uomo bussando al portellone avrebbe danneggiato il vetro a causa degli anelli indossati. Il tribunale ha assolto il 51enne.