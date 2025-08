Con una scusa è riuscita a farsi aprire la porta dall’anziana proprietaria e, dopo aver conquistato la sua fiducia scambiando anche due chiacchiere, le ha svaligiato casa portando via orologi e monili d’oro per un valore di oltre 25 mila euro.

È successo in un’abitazione nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Vittima del maxi furto una pensionata di 93 anni. Episodi simili accadono sempre più spesso e i bersagli di queste azioni sono sempre persone anziane e fragili. Ad agire una donna che, con una scusa, è riuscita a intrufolarsi in casa della pensionata. Dopo aver scambiato quattro chiacchiere ha ripulito l’abitazione individuando con facilità il posto degli oggetti preziosi.

La novantenne si è accorta in un secondo momento, quando la ladra era ormai andata via, di essere stata derubata. Così alla pensionata non è rimasto altro che chiamare i carabinieri e denunciare l’accaduto. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità della donna.