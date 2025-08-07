

Con provvedimento dirigenziale dell’aera Lavori pubblici, disposta la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle strade comunali urbane ed extraurbane, ville, giardini ed infrastrutture connesse. Lavori aggiudicati alla “Edil Sep”” di Montelepre (Palermo), che ha effettuato il ribasso di 15,002 per cento sull’importo a base d’asta di euro 67.319,84, per un importo complessivo di euro 98.119,94 euro.

L’atto trasmessa al sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e settori interessati e finanziario.

Giovani Blanda