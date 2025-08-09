Oltre cento chili di prodotti ittici e alimenti di vario genere senza alcuna tracciabilità, carenze igienico-sanitarie e mancata procedura di autocontrollo. Sono le contestazioni mosse nei confronti del titolare di un ristorante di San Leone, quartiere balneare di Agrigento, dalla Guardia Costiera di Licata che ha eseguito un accertamento con il coordinamento della Capitaneria di porto di Porto Empedocle.

Al commerciante è stata elevata una sanzione di 4.500 euro. All’interno dei locali del ristorante venivano accertate anche evidenti carenze igienico-sanitarie per cui si rendeva necessario l’intervento di personale SIAOA e personale SIAN dell’ASP di Agrigento che, intervenuto sul posto, ha impartito numerose prescrizioni sanitarie, procedendo ad elevare una sanzione di euro 2000 per mancata procedura di autocontrollo e una sanzione di 1000 euro per violazioni relative al “pacchetto igiene”. Continua costante, quindi, la presenza sul territorio della Guardia Costiera finalizzata anche al controllo dell’intera filiera ittica a tutela del consumatore finale.