Un’infermiera del Policlinico di Messina ha subito ieri sera un’aggressione nel reparto di Chirurgia vascolare. A colpirla al torace con un calcio è stato un paziente, al rientro della sala operatoria, con pregressi ricoveri in Tso e una nota storia psichiatrica. L’uomo ha anche minacciata di morte. Lo rende noto il Nursind esprimendo al “massima solidarietà alla lavoratrice” e denunciando che “non è più accettabile venire a conoscenza di aggressioni al personale come se fossero fatti ordinari”. Per il sindacato è “inaccettabile che un paziente con problemi psichiatrici noti non fosse sottoposto a trattamento né seguito da un piano terapeutico adeguato”.
Infermiera aggredita da paziente in ospedale, Nursind: “Inaccettabile”
