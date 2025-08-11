Secondo elenco del Comune di Campobello di Licata che avrà scadenza al 31 dicembre e riguarderà i nati del secondo e terzo trimestre di quest’anno, ovvero dal primo aprile al 30 settembre. Quest’anno innalzata la soglia Isee per consentire a un numero sempre maggiore di famiglie di accedere al bonus, garantendo un aiuto immediato e mirato per affrontare le spese legate alla maternità e alla prima infanzia. Queste politiche si inseriscono in un contesto più ampio di riforme e iniziative volte a promuovere l’inclusione sociale e a contrastare le disuguaglianze, con un’attenzione particolare alle esigenze dei bambini e dei loro nuclei familiari. Per maggiori ragguagli rivolgersi al Comune.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, Beneficio di mille euro per la nascita di un figlio
