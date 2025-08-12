Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 189, nel tratto che collega il centro di Agrigento con la zona industriale. Il bilancio è di un ferito. Si tratta di un 42enne agrigentino che viaggiava a bordo del suo motociclo.

Il sinistro, che secondo una prima ricostruzione sarebbe autonomo, è avvenuto all’altezza del bar Genova. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile ed il personale sanitario del 118. L’uomo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versa in pericolo di vita.