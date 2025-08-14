L’ultima allerta in ordine di tempo segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda la truffa delle false proposte di investimenti. Sono giunte segnalazioni sulla presenza, all’interno delle principali piattaforme social, di account fasulli aperti a nome di una nota giornalista Rai, Giorgia Cardinaletti, attraverso i quali vengono pubblicizzati investimenti online con criptovalute. SI TRATTA DI UNA TRUFFA! I cybercriminali utilizzano messaggi studiati ad hoc per ingannare le persone e, con l’intelligenza artificiale, riescono a creare video che riproducono voci e immagini di figure pubbliche, attribuendo loro parole mai dette, per rendere le offerte più credibili e convincere gli utenti.

Diffidate degli annunci e dei banner pubblicitari che propongono di investire online, anche se sembrano essere sponsorizzati da personaggi o enti attendibili. La Polizia di Stato raccomanda di osservare queste cautele:

• Non credere a promesse di guadagni fuori mercato o troppo sproporzionati rispetto alle normali attività di investimento.

• Prima di investire online, verifica sempre sul sito della CONSOB o dell’ESMA l’abilitazione della società proposta.

• Diffida da richieste di ulteriori pagamenti sotto il pretesto di sbloccare rimborsi: spesso si tratta di estorsione.

• Non condividere mai dati personali, bancari o credenziali di accesso con presunti agenti.

• Usa solo piattaforme ufficiali e non cliccare su banner pubblicitari sospetti.

Se sei stato vittima di una truffa o hai dubbi, non esitare: denuncia subito alle autorità. La tempestività è fondamentale per attivare gli accertamenti..Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una situazione di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.