Musica di alto livello non può mancare per l’Estate Campobellese. La sera del 26 agosto, la Piazza XX Settembre ospiterà il concerto di Danilo Sacco. In calendario anche Il “”Milazzo Vini jazz festival 2025”” che farà tappa a Campobello il 27 e 28 agosto con i “Sicilian Quartet” e il “Mike Mozzarri Quartet”. Il 29 agosto I “Teppisti dei Sogni” saranno di scena in Piazza.

Ravanusa- Più che mai nel vivo la kermesse di Ferragosto, promossa dall’Amministrazione comunale targata Salvatore Pitrola.

Oggi (Giovedì 14), alle ore 22, in piazza Crispi, esibizione di “”Alletto Sound family anniversari””.

Venerdì 15, Festa religiosa di Maria Santissima Assunta in Cielo. Messe e riti religiosi.

Alle ore 23, gli spettacolari fuochi di artificio

‘’Dulcis in fundo’’, a seguire, concerto dei Collage, band musicale sempre all’avanguardia, nonostante i lustri trascorsi. Nel giorno di sabato, con inizio alle ore 18, corteo storico cittadino ‘’Madonna del Fico’’

