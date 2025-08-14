La Seconda Sezione del TAR Sicilia – Palermo, con sentenza n. 1875/2025, ha accolto il ricorso degli idonei 2020 classe di concorso Adss, per l’insegnamento del sostegno nelle scuole superiori, riconoscendo il loro diritto all’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025 con precedenza rispetto ai candidati inseriti nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

I docenti ricorrenti erano stati esclusi dalle immissioni in ruolo a vantaggio degli aspiranti presenti nelle GPS prima fascia, nonostante avessero superato un concorso pubblico per titoli ed esami. Il TAR ha giudicato illegittima la scelta dell’amministrazione scolastica regionale e provinciale, che aveva violato i principi di buon andamento, imparzialità e meritocrazia.

Nella sentenza si legge:

“I ricorrenti, in quanto idonei, successivamente dichiarati vincitori del concorso indetto con D.D. n. 499/2020, hanno diritto a concorrere a pieno titolo per le procedure di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025, con preferenza rispetto ai candidati inseriti nelle GPS prima fascia.

Tale conclusione assume connotati di ragionevolezza e coerenza se si valuta, ulteriormente, la circostanza che i ricorrenti […] hanno partecipato e superato una prova concorsuale per titoli ed esami, mentre gli iscritti alle GPS ricoprono tale status senza aver sostenuto alcuna prova di merito.”

La sentenza non solo sancisce il diritto degli idonei all’immissione in ruolo, ma annulla gli atti amministrativi impugnati, riaffermando un principio fondamentale: chi supera un concorso pubblico ha diritto di precedenza nell’accesso al ruolo.

Ora si attende che l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e gli Uffici Scolastici Provinciali interessati (Agrigento, Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta e Trapani) diano piena ed effettiva attuazione alla sentenza, restituendo a decine di docenti meritevoli il diritto negato e il riconoscimento del proprio percorso professionale.