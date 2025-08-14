Lo aveva rimproverato perché ubriaco e lui, per tutta risposta, l’ha picchiata, afferrata per il collo e minacciata di morte. E’ accaduto ad Alcamo, nel Trapanese, dove gli agenti hanno arrestato un uomo di 49 anni, pregiudicato, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.

Ad allertare le forze dell’ordine è stata la donna che è riuscita a sfuggire all’uomo. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il 49enne in un altro appartamento dello stesso palazzo in evidente stato di alterazione alcolica. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere Cerulli di Trapani.