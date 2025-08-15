I carabinieri della Compagnia di Giarre, congiuntamente a personale specializzato del N.I.P.A.A.F. (Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale) dei Carabinieri Forestali di Catania e degli enti Arpa e SPreSAL, hanno eseguito un accesso ispettivo presso un’area di autodemolizione ubicata nel territorio di Mascali. L’ispezione, avviata a seguito di indagini mirate, svolte anche con l’ausilio di riprese aeree e uso di droni del Comando Carabinieri per la Tutela ambientale, ha consentito di accertare una serie di gravi irregolarità in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro all’interno dello sfasciacarrozze. Nell’area aziendale, infatti, i Carabinieri hanno scovato un’area dedicata alla gestione non autorizzata di rifiuti speciali e pericolosi – tra cui frigoriferi, lavatrici e climatizzatori – nonché un deposito incontrollato di materiali di diversa natura. Venivano, inoltre, sversate acque industriali, non avviate ad alcun sistema di depurazione e in assenza delle dovute autorizzazioni.