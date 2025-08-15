I forestali sono intervenuti in soccorso di due escursionisti che inseguiti da un toro sono stati costretti a salire su un albero per evitare di essere incornati. E’ successo nella zona dell’Etna in località bivio Cisternazza nel territorio di Randazzo. I due giovani, un uomo e una donna, erano partiti da Piano Cavoli subito dopo il tramonto, per raggiungere il rifugio Saletti, ei pressi di Monte Santa Maria.

Durante il percorso, si sono imbattuti in un gruppo di bovini al pascolo, tra cui un toro che li ha puntati. Per evitare conseguenze, i ragazzi si sono rifugiati su un albero e hanno chiesto soccorso.

La sala operativa ha attivato il protocollo di emergenza, inviando sul posto gli agenti del corpo forestale. Il personale intervenuto ha messo in sicurezza i due escursionisti e li ha accompagnati al recupero della loro autovettura, situata a piano Cavoli.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte.

Il Corpo Forestale rinnova l’invito alla prudenza durante le escursioni in aree montane e ricorda l’importanza di pianificare i percorsi in modo da muoversi preferibilmente nelle ore diurne, evitando situazioni di rischio legate alla scarsa visibilità e alla presenza di animali al pascolo.