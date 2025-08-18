In merito alle difficoltà registrate in alcuni uffici postali, sul tema dell’assegno d’inclusione, Poste Italiane informa che gli interessati stanno ricevendo l’accredito della mensilità di agosto dell’ Assegno di Inclusione e del Contributo Straordinario del mese di luglio, previsto dal decreto legge approvato recentemente a beneficio dei cittadini.

Si precisa che l’accredito, per coloro che hanno maturato il diritto, avviene sulla carta già in proprio possesso, pertanto non è necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta.

Per coloro, invece, che hanno già ritirato una nuova carta, gli accrediti avvengono su quest’ultima.

Poste Italiane si è prontamente attivata per far fronte alle esigenze dei cittadini, pertanto nell’arco della prossima settimana tutte le persone interessate riceveranno gli accrediti spettanti.