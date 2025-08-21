

Sabato 23 agosto, a Campobello di Licata, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nello spazio tra le vie Impastato, viale Divina Commedia e Madre Teresa di Calcutta (zona sud-est dell’abitato), raccolta di indumenti usati e in buone condizioni. Gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della società “ReTessile””, che gestirà il servizio sul posto. Potranno essere consegnati tutti i capi di abbigliamento ed accessori, tra cui: biancheria intima, scarpe, borse, e tutto quello che rientra nel tessile. Il materiale consegnato dovrà essere confezionato, per tutte le modalità, in sacchetti adeguati e trasparenti. L’iniziativa è della civica amministrazione.

Giovanni Blanda