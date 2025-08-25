E’ proprio vero: l’amore arde al punto da superare tutti i confini e bruciare ogni pudore. E’ quello che deve essere successo ad una coppia di bagnanti che sulla scaletta del solarium di Forte Vigliena, nel cuore di Ortigia, il centro storico di Siracusa, hanno deciso di fregarsene di tutto e di tutto e così hanno deciso di fare l’amore, incuranti degli sguardi e dei “soliti” paparazzi che hanno immortalato la scena.

La foto diventa virale e di scatena il dibattito

Come ormai sembra essere un protocollo, la foto è finita sulle chat e poi in pasto a social senza veli, scatenando le consuete reazioni: da una parte i fustigatori, che condannano senza se e senza ma i due amanti, dall’altro i tolleranti, che, a loro volta, se la prendono con chi ha scattato quell’immagine, bollandolo come guardone.

Gli amanti di Portopalo

Non è la prima volta, almeno nel Siracusano, che viene ripresa una scena di sesso: nelle settimane scorse, una coppia è stata beccata su una scogliera, tra Portopalo e Pachino, in pieno giorno, come gli amanti di Forte Vigliena.