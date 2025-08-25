Il gip del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha convalidato il provvedimento di fermo e confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 45 anni, bracciante agricolo di Ribera, accusato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. L’indagato è sospettato di aver premuto il grilletto contro un trentottenne che era intervenuto per sedare una rissa tra il bracciante agricolo ed un vicino di casa. Il ferito sta bene e non è in pericolo di vita.

È stato colpito ad una spalla. La difesa ha già annunciato ricorso al Riesame per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del gip. Il fatto è avvenuto domenica scorsa nel quartiere Rinascita di Ribera. Secondo quanto ricostruito, avrebbe litigato con un vicino di casa. Il trentottenne, estraneo alla rissa, era intervenuto per sedare gli animi ma è stato ferito con un colpo di pistola esploso proprio dal bracciante agricolo.