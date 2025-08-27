Un tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini ha evitato il peggio, soccorrendo un’anziana signora di 75 anni rimasta bloccata in casa dopo una caduta.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti di via Montinaro, hanno segnalato al numero di emergenza 112 la richiesta di aiuto indicando che, all’interno di un appartamento, vi era verosimilmente la presenza di una donna che urlava. Giunti sul posto, i militari hanno agito con prontezza. Dopo aver scavalcato una recinzione e forzato una portafinestra, sono entrati nell’appartamento, trovando la donna a terra, cosciente ma impossibilitata a muoversi e a raggiungere il telefono per chiamare i soccorsi.

La 75enne, reduce da un recente intervento all’anca, era scivolata, rimanendo bloccata per diverse ore in una situazione di grande difficoltà.

I Carabinieri hanno prestato le prime cure alla donna, rimanendo con lei fino a quando non sono intervenuti i soccorritori del 118 che, hanno trasportato la 75enne al pronto soccorso di Villa Sofia per accertamenti.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza del ruolo svolto dalle Forze dell’Ordine nella sicurezza e vicinanza quotidiana alla comunità, dimostrando prontezza e grande professionalità in una situazione di emergenza.