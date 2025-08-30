Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Gruppo Tutela Lavoro di Palermo e del N.I.L. di Agrigento, in sinergia con l’Arma territoriale, nelle Province di Palermo e Agrigento per verificare il rispetto delle normative giuslavoristiche e l’applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante gli accertamenti sono state sottoposte a controllo 3 imprese, di cui 2 nel settore edile e 1 nel settore turistico alberghiero stagionale, identificati 21 lavoratori, di cui 14 irregolari, cioè impiegati in maniera differente da quanto previsto dai CCNL di riferimento, accertando diverse violazioni relative alla normativa sulla sicurezza, l’igiene e la salute sui luoghi di lavoro, tra le più ricorrenti: mancata formazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mancata consegna D.P.I. ai lavoratori, mancanza idonei servizi igienico- sanitari, posti di lavoro privi di addetti emergenze, primo soccorso e antincendio e cantieri privi di recinzione. Per tali violazioni i responsabili dell’azienda sono stati sanzioni per un totale di 52.701,84 euro, al fine di impedire il continuare le lavorazioni in circostanze di pericolo per i lavoratori, il quali potranno riprendere le attività non appena saranno ripristinate le regolari condizioni di lavoro.

Quello dei controlli in campo lavorativo, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, rappresenta un tema molto delicato, ove l’Arma dei Carabinieri ha voluto concentrare parte della propria attività allo scopo di prevenire e reprimere quelle condotte che mettono in pericolo l’incolumità dei lavoratori, e a maggior ragione oggi che assistiamo al crescente numero di morti “bianche” su tutto il territorio nazionale.