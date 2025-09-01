Incidente mortale a Ragusa. Un uomo di 88 anni, Antonino Pluchino, detto Ninì, già titolare di un’autoscuola a Modica Alta, è morto dopo lo scontro tra la sua auto, una Fiat Punto e una Peugeot 306 guidata da F. C., 38 anni ragusana. Pluchino è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti.
Scontro tra auto: morto 88enne, gravissima una donna
