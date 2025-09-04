La Pubblica amministrazione ha deliberato la rifunzionalizzazione dell’immobile di proprietà municipale della scuola materna Edison, da destinare alla realizzazione di un Centro polifunzionale aggregato diurno per attività socio-educative nonché ludiche, rivolto ai giovani di età compresa tra i 4 e i 18 anni. La nomina del responsabile esterno delle operazioni (Reo) sul sistema informativo “” Caronte” Fesr Sicilia e del “”Responsabile unico del procedimento””. Il Reo è l’architetto Salvatore Di Vincenzo. L’ obiettivo dell’esecutivo è “”garantire la funzionalità del patrimonio comunale, attraverso interventi di manutenzione””.

Giovanni Blanda