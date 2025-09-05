Attimi di follia in corso Calatafimi, a Palermo. Arrestata coppia di palermitani dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. In manette un 34enne e una 35enne, gia’ noti alle forze di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali. I militari erano stati attirati dalle grida provenienti dall’esterno della caserma dove, una coppia di fidanzati, tra urla e spintoni era intenta a litigare. I militari sono intervenuti per riportare la calma, ma il gesto non e’ stato apprezzato dagli indagati che li hanno coperti di insulti, per poi colpirli con calci, pugni e morsi. Grazie anche all’arrivo di una volante della polizia di Stato del commissariato Porta Nuova, la coppia e’ stata bloccata. Il gip ha convalidato gli arresti.
La lite poi le botte ai Carabinieri, arrestata coppia di fidanzati
