

Entro il 10 settembre, gli studenti pendolari, residenti a Campobello a Licata, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che possono ritirare la richiesta per ottenere l’abbonamento gratuito o semigratuito mensile del trasporto presso la Portineria del Comune. Le richieste debitamente compilate e con documenti allegati vanno consegnati presso la Portineria del Comune (e giornalmente protocollate dall’Ufficio Pubblica Istruzione). Coloro che non presentano la richiesta entro il termine prestabilito, sono tenuti a provvedere al pagamento dell’abbonamento a proprie spese. Per qualsiasi informazione rivolgersi presso la Portineria o telefonare ai seguenti numeri: Portineria – 0922884134Ufficio Pubblica Istruzione – 0922838730.

Giovanni Blanda